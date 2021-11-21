Skandal olay yeniden gündem oldu! Kız arkadaşını öldürüp köpeklere yediren Brezilyalı kaleci Bruno Fernandes de Souza'dan tepki çeken paylaşım

2010 yılında Brezilya'da meydana gelen olay, o dönem ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Kan donduran olayın detayları duyanların ağzını açık bırakmıştı. Atletico Mineiro ve Corinthians formaları giyen ünlü kaleci Bruno Fernandes de Souza, hamile kalan ve bebeği aldırmayı kabul etmeyen kız arkadaşı Eliza Samudio'yu öldürdükten sonra cesedinin bir kısmını gömmüş kalan kısmı da köpeklere yedirtmişti.