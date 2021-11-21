Skandal olay yeniden gündem oldu! Kız arkadaşını öldürüp köpeklere yediren Brezilyalı kaleci Bruno Fernandes de Souza'dan tepki çeken paylaşım
Skandal olay yeniden gündem oldu! Kız arkadaşını öldürüp köpeklere yediren Brezilyalı kaleci Bruno Fernandes de Souza'dan tepki çeken paylaşım
Kan donduran olay 2010'da Brezilya'da meydana geldi. Brezilyalı kaleci Bruno Fernandes de Souza, kendisinden hamile olan kız arkadaşı doğum yapıp babalık davası açınca küplere bindi. Souza kız arkadaşını öldürüp köpeklere yedirdi. Skandal olay yeniden ülkede gündem oldu.