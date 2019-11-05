Skandalın böylesi! 21'lik genç gelin 74'lük kocasını canlı yayında aldattı

Skandal olay, tüm dünyada yankı buldu.

Milijana Bozic isimli 21 yaşındaki Sırp model geçtiğimiz Eylül ayında 74 yaşındaki Milojko Bozic ile dünyaevine girmişti.

Çift, Sırbistan'da ekranlara gelen "Parovi" adlı reality şov programına katıldı.

İsmi "çiftler" anlamına gelen program, kameralarla izlenen bir evde geçiyor.

Programın sekizinci sezonuna katılan Milijana ve Milojko Bozic'in evliliği programda yaşanan bir olayla sarsıldı.

21'LİK MODEL, 60 YAŞINDAKİ ADAMIN KUCAĞINA OTURUP ÖPÜŞTÜ

Kameralara yansıyan görüntülerde, iki aylık evli 21 yaşındaki kadının, 60 yaşındaki başka bir adamın kucağına oturduğu ve onunla öpüştüğü görülüyor.

Milijana'nın 60 yaşındaki Nemanja ile fazlaca "samimi" görüntülerin ekranlara yansıması, rezalet olarak nitelendirildi.

Milijana'nın eşini aldattığı 60 yaşındaki Nemanja Zabac'ın da evli ve çocuk sahibi olduğu bildirildi.

Milijana'nın daha önce başka bir adamla yatakta çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

Genç kadın, ortaya çıkan fotoğraflara rağmen kocasını aldattığını reddetmiş ve adamla arasında ilişki yaşanmadığnı ileri sürmüştü.

74 yaşındaki koca ise kendisinden 53 yaş küçük karısını affetmişti.

Ancak bu kez gördüklerine çok sinirlenen yaşlı adamın genç eşini affetmeyeceği iddia ediliyor.