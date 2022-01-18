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Skandalın böylesi! ABD'de 'pes' dedirten olay: Müşterisine su yerine kimyasal sıvı içirdi

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde meydana geldi. Müşterisine su yerine kimyasal sıvı içiren restorana 9,4 milyon dolar ceza verildi.

Skandalın böylesi! ABD'de 'pes' dedirten olay: Müşterisine su yerine kimyasal sıvı içirdi

Olay, 2014 yılının Nisan ayında Cracker Barrel adlı restoran zincirinin Marion County'deki şubesinde meydana geldi. 

Öğle yemeği yediği sırasında masasındaki bardaktan bir yudum alan William Cronnon adlı müşteri bardağın suyla değil kimyasal bir sıvıyla dolu olduğunu fark etti. 

MÜŞTERİNİN YEMEK BORUSUNDA KALICI YARALANMA OLDU

Mahkeme belgelerinde, Cronnon'a su yerine mutfak temizleyici olarak kullanılan bir kimyasal sıvının servis edildiği, yapılan tetkik sonucu müşterinin yemek borusunda kalıcı ve iç fiziksel yaralanmaya neden olduğu belirtildi.

Cracker Barrel adlı restoran zinciri skandal bir haberle gündeme geldi. William Cronnon isimli müşterisine kimyasalla dolu bir bardağı servis edildiği için firmaya 9,4 milyon dolar ceza verildi.

William Cronnon'ın avukatı özel bir televizyon kanalına özel olarak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jüri, şimdiye kadar gördüğümüz en hızlı kararlardan birini alarak sadece 30 dakikada 4,4 milyon dolarlık tazminat kararı verdi ve 10 dakikalık ek müzakereden sonra 5 milyon dolarlık cezai tazminata hükmetti."

CRACKER BARREL'DAN KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cracker Barrel ise e-posta mesajıyla yaptığı açıklamada, "Yasal sürece saygı duymakla birlikte, 8 yıl önce mağazalarımızdan birinde meydana gelen talihsiz ve münferit bir olayla ilgili davada, jürinin kararına kesinlikle katılmıyoruz ve açıkça hayal kırıklığına uğradık." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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