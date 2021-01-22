Skandallarına bir yenisini daha ekledi! Kemal Kılıçdaroğlu: "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz"

Kırşehir’de partililere konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir ifade kullandı. Gündeme bomba gibi düşen bir ifade kullanan Kılıçdaroğlu'nun açıklaması tepkiye neden oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında “Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” dedikten sonra “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” diye ekledi.

O esnada Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinleyen Cumhuriyet Halk Partililerden ses çıkmadı fakat Kılıçdaroğlu, aynı ifade ikinci kez yineledi. Sözlerinin nereye gittiğinin bilincinde olup olmadığı düşünülen Kılıçdaroğlu'nun cümlelerini toparlamaya çalışmaması da dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.

31 Mart seçimlerinden önce, kazandıkları belediyelerde kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde söz veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözünde durmamıştı.

Seçimlerin ardından yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5 binden fazla kişinin işten çıkarılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin namusa bakış açısını gözler önüne sermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşma sırasında, "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" ifadesini kullanması sebebiyle artık dürüst bir siyaset yapmaya başladığı yönünde ti'ye alındı.