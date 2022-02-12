Skavut ne demek, TDK'ya göre Skavut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Skavut ne demek? Skavut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi skavut kelimesi. Peki skavut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre skavut nedir, skavut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SKAVUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Skavut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Skavut kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre skavut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi

