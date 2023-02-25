Skender Lilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skender Lilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Skender Lilaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Skender Lilaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Skender Lilaj 7 Ağustos 1994 tarihinde Krujë şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Skënder Lilaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Skender Lilaj Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Skender Lilaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Skender Lilaj'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Skender Lilaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Skender Lilaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Skender Lilaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Skender Lilaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında Shkëndija U19

18 Eylül 2013 yılında KF Iliria

24 Eylül 2016 yılında KS Kastrioti

30 Ocak 2019 yılında KF Iliria

2 Ekim 2020 yılında KF Vora

20 Ocak 2022 yılında KF Tërbuni

22 Temmuz 2022 yılında KF Korabi

Skender Lilaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Skender Lilaj şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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