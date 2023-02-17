Skender Loshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skender Loshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Skender Loshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Skender Loshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Skender Loshi 12 Şubat 1999 tarihinde Breda şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Skender Loshi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majstro Sports yapmaktadır. Skender Loshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Skender Loshi'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Skender Loshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Skender Loshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Skender Loshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Skender Loshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NAC Breda Altyap

1 Temmuz 2016 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2018 yılında NAC Breda U21

27 Ağu 2019 yılında TEC

22 Şubat 2020 yılında Stomil

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2021 yılında San Gwann FC

31 Ocak 2022 yılında ASWH

1 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Skender Loshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Skender Loshi şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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