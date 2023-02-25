Skerdian Perja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skerdian Perja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Skerdian Perja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Skerdian Perja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Skerdian Perja 3 Mart 1991 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Skerdian Perja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına - tarihinde katılmıştır. Skerdian Perja'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Skerdian Perja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Skerdian Perja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Skerdian Perja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Skerdian Perja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Skerdian Perja şuan KS Besa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.