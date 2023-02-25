Skerdilajd Levendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skerdilajd Levendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Skerdilajd Levendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Skerdilajd Levendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Skerdilajd Levendi 1 Ekim 2001 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Skerdilajd Levendi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Skerdilajd Levendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Skerdilajd Levendi'nin KS Lushnja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Skerdilajd Levendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Skerdilajd Levendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Skerdilajd Levendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Skerdilajd Levendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2018 yılında FK Apolonia

15 Ocak 2022 yılında KF Egnatia

16 Ocak 2023 yılında KS Lushnja

30 Haziran 2023 yılında KF Egnatia

Skerdilajd Levendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Skerdilajd Levendi şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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