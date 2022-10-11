Skreyper Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Skreyper Operatörü görev tanımı nedir, Skreyper Operatörü ne iş yapar, Skreyper Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Skreyper Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Skreyper Operatörü Tanımı;

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Skreyper Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Skreyper Operatörü Maaşları

Skreyper Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Skreyper Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Skreyper Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.16

Meslek Adı :

Skreyper Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karayollarını tesviye eden veya üzerlerindeki diğer malzemeyi kaldıran çelik bir bıçak veya kepçe ile teçhiz edilmiş motorlu bir makineyi kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Skreyper Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kepçeye benzer bir kova ile toprağı kazıyıp dolduran ve boşaltılıncaya kadar bu durumda tutan veya vagonet biçimi bir skreyperle toprağı kazıyıp gösterilen yere kadar taşıyan ve boşaltan özel tip yol tesviye ve kazma araçlarını kullanmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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