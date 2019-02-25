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  3. Skrtel tribünden atılan tesbihi geri verdi

Skrtel tribünden atılan tesbihi geri verdi

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı.

Skrtel tribünden atılan tesbihi geri verdi

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel atılan tesbihi taraftara geri verdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara "geri ister misin" diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.

Skrtel tribünden atılan tesbihi geri verdi

Skrtel tribünden atılan tesbihi geri verdi

Kaynak: İHA

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