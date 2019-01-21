Skrtel'e yabancı madde atıldı

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 20'nci dakikasında deplasman ekibi Roberto Soldado'nun golüyle 1-0 öne geçerken, sarı lacivertli futbolcuların gol sevinci yaşadığı sırada Martin Skrtel'in kafasına tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel, bandaj ile oyuna devam etti. Güvenlik güçleri ise hemen o bölgeye giderek yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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DHA