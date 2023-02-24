Sladjan Antic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sladjan Antic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sladjan Antic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sladjan Antic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sladjan Antic 11 Ocak 1992 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Slađan Antić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sladjan Antic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sladjan Antic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sladjan Antic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sladjan Antic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sladjan Antic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sladjan Antic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sladjan Antic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2013 yılında Radnik Bijelj.

22 Temmuz 2016 yılında B. Banja Luka

1 Ocak 2017 yılında Radnik Bijelj.

2 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2017 yılında Slavija S.

6 Ağustos 2018 yılında J. Bihac

19 Şubat 2019 yılında Zvijezda G.

22 Temmuz 2021 yılında FK Gorazde

Sladjan Antic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sladjan Antic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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