Sladjan Rakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sladjan Rakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sladjan Rakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sladjan Rakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sladjan Rakic 13 Haziran 1999 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Слађан Ракић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sladjan Rakic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Sladjan Rakic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sladjan Rakic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sladjan Rakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sladjan Rakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sladjan Rakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sladjan Rakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Graficar

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2018 yılında Spartak

1 Ağu 2019 yılında Smederevo

30 Haziran 2020 yılında Spartak

8 Ağu 2020 yılında Kolubara

31 Aralık 2020 yılında Spartak

11 Ocak 2021 yılında Graficar

14 Temmuz 2021 yılında Spartak

1 Eylül 2021 yılında Radnicki Srem

31 Aralık 2021 yılında Spartak

4 Şubat 2022 yılında Radnicki Srem

25 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Sladjan Rakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sladjan Rakic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.