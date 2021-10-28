Slalom ne demek, TDK'ya göre Slalom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Slalom ne demek? Slalom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi slalom kelimesi. Peki slalom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre slalom nedir, slalom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SLALOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Slalom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Slalom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre slalom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü

