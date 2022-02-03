Slap ne demek, TDK'ya göre Slap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Slap ne demek? Slap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi slap kelimesi. Peki slap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre slap nedir, slap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SLAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Slap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Slap kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre slap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük yassı levha

