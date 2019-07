Slash Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SLASH KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Temmuz.1965

Slash kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Müzisyen

Slash doğum yeri : Londra, İngiltere

SLASH BİYOGRAFİSİ

Slash, 1965 doğumlu İngiliz müzisyen. Gerçek adı Saul Hudson’dır. Guns N’ Roses grubunun eski gitaristidir, şu anda Velvet Revolver grubunda çalmaktadır. Uzun siyah kıvırcık saçları, şapkası ve ağzının kenarında duran sigarasıyla ünlüdür.

Slash, 23 Temmuz 1965’te Londra, İngiltere’de doğdu. Babası AnthonyYahudi bir İngiliz, annesi Ola ise Nijeryalı’ydı. Annesi, David Bowie’nin kostümlerini dikiyordu. Babası ise bir sanat direktörüydü. Bu yüzden David Bowie, Iggy Pop gibi ünlüler Hudson ailesinin evini sıkça ziyaret ederdi. 1970lerin ortalarında annesi ve babası boşanınca, Slash anneannesinin yanına taşındı ve 11 yaşına kadar orada yaşadı. Bu sırada profesyonel bir bisiklet sürücüsü oldu, yarışmalara katıldı ve ödüller kazandı. Daha sonra annesi ile birlikte Kaliforniya, Amerika’ya taşındı. Fairfax Lisesi’ne başladı.

Slash 15 yaşındayken anneannesi ona bir akustik gitar aldı. O sıralarda Led Zeppelin, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Queen, Alice Cooper, AC/DC dinleyen ve onların şarkılarından ilham alan Slash, kendi kendine gitar çalmaya başladı. Çaldığı ilk şarkı Deep Purple’ın “Smoke on the Water”ıydı. Ders almaya başladı ancak daha çok kendi kendine öğrenmek istiyordu. Günde 12 saat gitar çalıyordu ve bu, okuldaki durumunu olumsuz etkiledi. Slash, 11. sınıfta okulu bıraktı. Bu sırada Poison adlı grubun gitarist seçmelerine katıldı, finale kadar çıktı ancak kazanamadı. Yavaş yavaş müzik piyasasının içine girmeye başlayan Slash, Steven Adler’la tanıştı ve ikili “Road Crew” adlı grubu kurdular. Ancak üye bulmada zorlandıkları için şanslarını başka gruplarda denemeye karar verdiler. Slash, Black Sheep adlı grubun bir üyesi oldu. Bu grubun menajeri aynı zamanda Hollywood Rose adlı grubun da menajeriydi.

1984’te menajer Vicky Hamilton, Slash’i Axl Rose’la tanıştırdı. Bundan birkaç ay sonra Slash, Axl ve Izzy Stradlin’in bulunduğu Tracii Guns adlı grubun gitaristi olabilmek için seçmelere katıldı ancak kazanamadı. Tracii Guns grubu pek başarılı olamayınca, grubu yeniden oluşturmaya karar verdiler. Axl Rose, Izzy Stradlin ve Steven Adler’a katılan Slash ve Duff McKagan, Guns N’ Roses’ı kurdu.

1985 ve 1986’da grup, barlarda konserler veriyordu. “Move to the City”, “Reckless Life” gibi şarkılarını bu zamanlarda yazmışlardı ancak 1987’ye kadar tam anlamıyla bir albüm kaydı yapamamışlardı. 1987’de, gelmiş geçmiş en iyi albümlerden biri olarak kabul edilen “Appetite for Destruction”ı çıkardılar. Başlangıçta uzun bir süre ilgi çekmeyen albüm, 1988’de lisetelerde bir numaraya oturdu, hatta grubun bugüne kadar en çok bilinen şarkıları, bu albümden çıkan “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child of Mine”, “Paradise City” gibi parçalar oldu.

1988’de ikinci albümleri “GN’R Lies” çıktı. Bu albümde bulunan ve içindeki zencilik ve eşcinsellikle ilgili tepki çekebilecek cümleleriyle “One in a Million” adlı şarkı bazı kesimlerden tepki topladı. Ancak Slash, grup üyeleri arasından şarkıyı en çok seven ve savunan isim oldu. Bu sırada müzisyen Amerikan vatandaşlığına geçti.

Slash, 1990 yılı Amerikan Müzik Ödülleri’nde, ikinci ödülü almak için sahneye çıktığında çok sarhoştu. Duff ile birlikte ellerinde içki ve sigarayla sahneye çıktılar ve Slash konuşma yaparken bolca küfür etti. Yapımcılar yayını kesmek zorunda kaldı ve olay büyük tepki topladı.

Slash, 1991 yılında, Use Your Illusion I ve Use Your Illusion II albümleri için 28 ay süren “Use Your Illusion” turnesine çıktı. Bu iki albüm, Guns N’ Roses’ın müzikal anlamda duygusallaştığını gösteriyordu. Albümler “November Rain”, “Estranged” ve “Don’t Cry” gibi baladlar içeriyordu. Ancak bu değişim grup için bir dönüm noktası oldu. Axl, rock müziğin değişik taraflarını keşfetmek ve uygulamak istiyordu ancak grubun diğer üyeleri bu tarzda devam etmekte kararlıydı. Grup içi çatırdamalar, bu dönemde başladı.

“The Spagetti Incident?” albümü çıktıktan sonra, Slash kendini başka projelere verdi. Guns N’ Roses’ın elemanlarından Matt Sorum ve Gilby Clarke ile “Slash’s Snakepit” adlı grubu kurdu ve 1995’te ilk albümleri “It's Five O' Clock Somewhere” yayınlandı. Slash 1996 yılında, Axl’la anlaşamadıklarını ileri sürerek Guns N’ Roses’dan ayrıldı.

Guns N’ Roses’dan sonraki hayatına solo kariyerine ağırlık vererek devam etmek isteyen Slash, “Slash’s Snakepit” ile birkaç turneye çıktıktan sonra grubu dağıttı. 1998’de kurduğu “Snakepit” adlı grubu da, 2001’de çıkardıkları 2. albümleri “Ain’t Life Grand” piyasaya sürüldükten hemen sonra dağıldı.

Solo çalışmaları dışında Slash’in yer aldığı projeler şöyleydi; 1996’da Marta Sanchez ile “Obsession-Confession” adlı şarkıyı kaydetti, aynı yıl Alice Cooper ile Meksika’daki bir kulüpte çaldı. Bu gösterinin stüdyo kaydı olan “A Fistful of Alice”te de çaldı. 1997’de BLACKstreet adlı grubun “Fix” adlı parçasının yeniden yorumuna katkıda bulundu. 2003’te Yardbirds’ün geridönüş albümü olan “Birdland”de çaldı. 2006’da Derek Sherinian’ın solo albümü “Blood of the Snake” kaydındaki baş gitaristti, ve albümden bir şarkı için çekilen video klipte de rol aldı.

2002 yılında bir anma konseri için biraraya gelen Slash, Matt Sorum ve Duff McKagan, kimyalarının hala uyuştuğunu gördüklerinde yeni bir grup kurmaya karar verdiler. Uzun süren vokalist arayışlarından sonra Scott Weiland’ı aralarına katan grup, Velvet Revolver’ı kurdu.



Grubun ilk parçası “Set Me Free”, The Hulk’ın film müzikleri arasındaydı. 2004’te “Contraband” adlı ilk albümleri piyasaya çıktı. 2003’te başladıkları turneyi 2006’da bitiren grup, ikinci albümlerinin üstünde çalışmaya başladı. Bu sırada Steven Spielberg’ün son filmi “Monster House” için de bir parça kaydettiler.

Slash, 31 Mayıs 2006’da VH1 kanalının KISS grubunu onurlandırma gecesi için Rob Zombie, Tommy Lee, Gilby Clarke ve Ace Frehley gibi isimlerle biraraya geldi. Ekim 2006’da Volkswagen’ın yeni reklamında rol aldı. Ayrıca “Black Death Vodka”nın 1992 tarihli promosyon kampanyasında rol almıştı, tabut şeklindeki şişelerin içinden Slash’in şapkasını takmış iskeletler çıkıyordu.

Mart 2006’da Axl Rose’un avukatı, 2005 yılında bir gece Slash’in Axl’ın evine giderek Velvet Revolver üyelerinin hepsinden nefret ettiğini, Axl’ın ikilinin arasındaki soğuk savaşı kazandığını söylediğini bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Slash bunun üstüne hiçbir açıklama yapmadı. 2006’da Duff McKagan bir radyoda Slash’in Velvet Revolver’dan ayrılıyor olduğu söylentilerini yalanladı. Bu sırada Slash’in eşi Perla’dan boşandığı iddiaları da yayılmaya başlamıştı. Ancak Slash 2006’da yaptığı bir açıklamayla bunların hiçbirinin doğru olmadığını ve 1996’dan beri Axl’la konuşmadığını söyledi.

Slash, 10 Ekim 1992’de model Renee Suran ile evlendi. Slash ve Suran, 1997 yapımı “Private Parts” adlı filmde birlikte oynadılar. İkili 1997’de boşandı. Bu boşanmanın hemen ardından Slash, uzun zamandır tanıdığı Perla Ferrer’le görüşmeye başladı. 15 Ekim 2001’de evlenen çiftin London Emilio ve Cash Anthony adında iki oğulları oldu.

Yaklaşık 100 tane gitarı bulunan müzisyen, bir “Godfather” hayranı. Her konserinde film müziğinin kısa bir versiyonunu çalıyor. Kid Notorious adlı çizgi filmde de kendisini seslendiriyor. Yakın zamanda çıkması beklenen “Guitar Hero II” adlı video oyununda Slash’in de bir karakteri var, ayrıca The Simpsons’daki Otto karakterinin Slash’ten esinlenilmesi müzisyenin değişik görüntüsü ve yeteneğiyle başka sektörlerde de ilham kaynağı oladuğunu gösteriyor. Slash, aynı zamanda bir yılan koleksiyoncusu ve bir Radiohead hayranı.