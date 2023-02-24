Slav Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slav Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slav Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slav Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slav Petkov 9 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Слав Ивайлов Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slav Petkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slav Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Slav Petkov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Slav Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slav Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slav Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slav Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Septem Sofia II

1 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

8 Şubat 2023 yılında Sportist Svoge

30 Haziran 2023 yılında Arda Kardzhali

Slav Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slav Petkov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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