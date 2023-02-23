Slavcho Shokolarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavcho Shokolarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavcho Shokolarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavcho Shokolarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavcho Shokolarov 20 Ağustos 1989 tarihinde Gotse Delchev şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Славчо Петров Шоколаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavcho Shokolarov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Slavcho Shokolarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slavcho Shokolarov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavcho Shokolarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavcho Shokolarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavcho Shokolarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavcho Shokolarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Svetkavitsa

21 Aralık 2012 yılında Montana

1 Temmuz 2013 yılında Lyubimets

7 Şubat 2014 yılında Chern. Burgas

27 Eylül 2014 yılında Bostancı Bağcıl

15 Ocak 2015 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2015 yılında Pomorie

14 Ocak 2016 yılında Küçük Kaymaklı

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Sofia

19 Aralık 2019 yılında CSKA 1948

23 Mayıs 2020 yılında Botev Plovdiv

13 Ağustos 2021 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2022 yılında Pirin

Slavcho Shokolarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavcho Shokolarov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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