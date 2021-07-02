Slaven Bilic ile anlaşıldı! Adım adım Fenerbahçe'ye

Teknik direktör belirsizliğinin her geçen gün daha fazla kafa karıştırdığı ve taraftarları da huzursuz etmeye başladığı Fenerbahçe'de konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekibin bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Bilic daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak Çin kulübünün tazminat istemesi üzerine anlaşma sağlanamamıştı. Fenerbahçe yönetiminin bu sorunu çözdüğü ve Slaven Bilic ile tüm konularda anlaşma sağladığı belirtildi.

TARAFTAR ARTIK SIKILDI

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gönderilmesinin ardından 1 aydır yeni bir isimle anlaşmayı bekleyen taraftarın artık daha fazla sabrı kalmadı. Her geçen gün yeni isimle görüşüldüğü belirtilen Fenerbahçe'de şu ana kadar Marcelo Bielsa, Rafael Benitez, Lucien Favre, Marco Silva, Nuno Espirito Santo, Paulo Fonseca, Andre Villas-Boas, Cristoph Daum, Igor Angelovski, Slaven Bilic gibi birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerle tek tek görüşen sarı lacivertlilerin Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRMIŞTI

2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçen Slaven Bilic sıkıntılı bir süreçten geçen siyah beyazlı ekibe takım olgusunu kazandırmayı başarmıştı. Kısıtlı kadroya rağmen iyi bir futbol oynatarak gelecek yıllar için Beşiktaş'ın kemik kadrosunu oluşturmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayamayan Hırvat teknik adamın Fenerbahçe'ye gelerek yeni bir meydan okumayı başlatmak istediği belirtildi.