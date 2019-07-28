Slaven Bilic Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SLAVEN BİLİC KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Eylül.1968

Slaven Bilic kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Futbolcu, Teknik Direktör, Avukat, Müzisyen

Slaven Bilic doğum yeri : Split, Hırvatistan

SLAVEN BİLİC BİYOGRAFİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü idi

Slaven Bilic, 11 Eylül 1968 tarihinde Hırvatistan, Split’de doğmuştur. Babası, Split Hukuk Fakültesi dekanı, annesi öğretmendir. Slaven Bilic, Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat ve aynı zamanda Rock'çı müzisyendir. 13-14 yaşlarındayken para kazanmak için Split sokaklarında gazete satmış.

Slaven Bilic, İtalyanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Futbol hayatına 9 yaşındayken Hajduk Splittakımının alt yapısında başladı. Ocak 1996 yılında 1. Ligde olan West Ham United adlı İngiliz futbol takımına transfer oldu. Buradaki başarılı performansı milli takıma çağırılmasına vesile oldu. 1997 yılında da İngiltere'de 1. Ligde olan Everton takımına transfer oldu. 2000 yılında Futbola başladığı takım olan Hajduk Split’e transfer olduktan sonra 2001 yılında 33 yaşındayken jubilesini yaparak futbolu bıraktı.

Emekli olduktan sonra ilk ve son takımı olan Hajduk Split’de teknik direktörlük yapmaya başladı. İki sene sonra da Hırvatistan U-21 Takımının Antrenörlüğünü yapmaya başladı. 2006 yılında Hırvatistan A Milli Takımı’nın başına geçti. 2012 yılına kadar bu göreve devam etti. 2012-2013 sezonunda bir rus takımı olan Lokomotiv Moskova’yı çalıştırdı.

Slaven Bilic, 2013-14 sezonunda 2+1 yıllık anlaşma yaparak Beşiktaş Futbol Takımının teknik direktörlüğü görevine geldi.

Slaven Bilic, 1993 yılında Andrijana Bilic ile evlendi. 2007 yılında boşandı. Leo (d.1997) adında oğlu ve Alana (d.2000) adında kızı vardır.

Aile kavramına büyük önem veren Biliç'in sol kolunda, oğlu Leo'nun ismi Tibet'çe yazıyor. Sağ kolunda ise dört temel elementin simgesi, bir kadının siluetinin yanında yer alıyor ki bu kızı Alana'yı temsil ediyor. Biliç'in üçüncü dövmesinde ise 1993'de evlendiği ve 2007'de boşandığı eski eşi Andrijana'nın ismi yazıyor.

Slaven Bilic, 2009 yılından beri İvana Djeldum ile birliktedir. 6 Aralık 2014 tarihinde bir kız çocuğu oldu. Bebeğe Hırvatça’da ‘Kartal’ anlamına gelen ‘Orao’ ismi verildi.

Slaven Bilic, Aynı zamanda profesyonel müzisyendir. New era Rawbau adlı müzik gruplarının gitaristidir. Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat olan Slaven Bilic, bir dönem çocuk hakları için Unicef’e gönüllü avukatlık yaptı.

9 Haziran 2015 tarihinde West Ham United takımının teknik direktörlüğüne geçmiştir.

2018 yılının Eyllü ayında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, teknik direktörlük görevine geldi. Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine 24 Şubat 2019 tarihinde son verdi.



Altyapı Kariyeri:

1977-1988 - Hajduk Split

Profesyonel Futbol Kariyeri:

1988-1993 - Hajduk Split

1988-1988 - Primorak (kiralık)

1988-1989 - Šibenik (kiralık)

1993-1996 - Karlsruher

1996-1997 - West Ham United

1997-2000 - Everton

2000-2001 - Hajduk Split

Teknik Direktörlük Kariyeri:

2001-2002 - Hajduk Split

2004-2006 - Hırvatistan U-21

2006-2012 - Hırvatistan

2012-2013 - Lokomotiv Moskova

2013-2015 - Beşiktaş

2015-2017 - West Ham United

2018-2019 - Al Ittihad