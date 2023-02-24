Slaven Stjepanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slaven Stjepanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slaven Stjepanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slaven Stjepanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slaven Stjepanovic 2 Kasım 1987 tarihinde Vares şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slaven Stjepanović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slaven Stjepanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slaven Stjepanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slaven Stjepanovic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slaven Stjepanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slaven Stjepanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Slaven Stjepanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slaven Stjepanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Partizan

1 Temmuz 2008 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2010 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2011 yılında Dacia

11 Şubat 2013 yılında Ira. Psachnon

12 Ağustos 2013 yılında Vendsyssel FF

21 Temmuz 2014 yılında Dacia

5 Ağustos 2016 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Dacia

23 Ocak 2018 yılında OFK Petrovac

1 Ocak 2019 yılında Zvijezda 09

15 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Rudar Prijedor

30 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09

27 Temmuz 2022 yılında OFK Gradina

Slaven Stjepanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slaven Stjepanovic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.