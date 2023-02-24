Slavi Kosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavi Kosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavi Kosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavi Kosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavi Kosov 7 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Слави Мирославов Косов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavi Kosov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slavi Kosov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slavi Kosov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Slavi Kosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavi Kosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavi Kosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavi Kosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2020 yılında S. Simitli

20 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

Slavi Kosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavi Kosov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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