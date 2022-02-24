UEFA Konferans Ligi'nde heyecan play-off karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Slavia Prag ile temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Slavia Prag – Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SLAVİA PRAG – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag – Fenerbahçe maçı 24 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Prag'da, Sinobo Stadyumu'nda oynanacak.

SLAVİA PRAG – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag – Fenerbahçe maçı Exxen platformunda yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.