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Slavia Prag hangi ligde oynuyor? Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne?

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Slavia Prag takımı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Slavia Prag hangi ligde oynuyor? Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne? İşte cevaplar...

Slavia Prag hangi ligde oynuyor? Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne?

UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibin Slavia Prag oldu. Bu eşleşmenin nasıl geçeceğini merak eden taraftarlar ise internet arama motorlarında Slavia Prag hangi ligde oynuyor? Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

SLAVİA PRAG HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Slavia Prag, Czech Liga'da mücadele eden bir takımdır. Güncel olarak en yakın rakibi Viktoira Plzen'in 3 puan önünde bulunan Slavia Prag, 47 puanla Czech Liga'da lider durumda bulunmaktadır. Geçtiğimiz sezon ise 86 puan toplayan ekip, en yakın rakibi Sparta Prag'a 12 puan fark atarak şampiyonluk ipini göğüslemiştir. Slavia Prag, bugüne kadar liginde 7 kez şampiyonluk yaşamıştır.

Slavia Prag hangi ligde oynuyor? Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne?

SLAVİA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KADRO DEĞERİ NE?

Slavia Prag, Çek Ligi'nde mücadele eden bir Çek Cumhuriyeti takımıdır. Bu sezon ligde iyi bir performans sergileyen Çek ekibinin güncel kadro değeri 72.25 milyon euro. Slavia Prag'ın kadrosundaki en değerli oyuncular 7.50 milyon euro ile kaleci Ondrej Kolar, 7 milyon euroluk değerleriyle Tomas Holes, Nicolae Stanciu ve Peter Olayinka'dır.

Slavia Prag hangi ligde oynuyor? Slavia Prag hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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