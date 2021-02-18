Slavia Prag Leicester City maç özeti izle 0-0!

Avrupa'nın ikini numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda heyecan dün oynanan ilk maçlarla başladı. Bu kapsamda milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Slavia Prag ile karşı karşıya geldi

Slavia Prag'ın Leicester City'yi konuk ettiği Eden Arena (Synot Tip Arena) da oynanan mücadeleti İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çaldı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken Cengiz Ünder ise 64.dakikada Albrighton'un yerine oyuna dahil oldu.

SLAVİA PRAG - LEİCESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE

Slavia Prag ile Leicester City arasında oynanan ve 0-0 sona eren mücadelenin özetini izlemek için tıklayınız.

SLAVİA PRAG- LEİCESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE