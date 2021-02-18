Slavia Prag- Leicester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa'nın ikini numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı bu akşam oynanan maçlarla başlıyor. Bu kapsamda milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

SLAVİA PRAG- LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag'ın Leicester City'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı Eden Arena (Synot Tip Arena) da oynanacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Giorgio Peretti yapacak.

Türkiye saati ile 20.55'te oynanacak mücadele BeIN Sports HD2'den canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.