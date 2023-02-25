Slavik Alkhasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavik Alkhasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavik Alkhasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavik Alkhasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavik Alkhasov 6 Şubat 1993 tarihinde Qusar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Slavik Həsrət oğlu Alxasov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavik Alkhasov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Slavik Alkhasov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slavik Alkhasov'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Slavik Alkhasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavik Alkhasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavik Alkhasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavik Alkhasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Neftçi Baku

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Haziran 2011 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2011 yılında Sumqayıt

31 Aralık 2013 yılında Neftçi Baku

1 Ocak 2014 yılında Hazar Lenkeran

1 Temmuz 2014 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2016 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında Zira FK

Slavik Alkhasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavik Alkhasov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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