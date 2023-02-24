Slavisa Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavisa Bogdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavisa Bogdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavisa Bogdanovic 11 Ekim 1993 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Slaviša Bogdanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavisa Bogdanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slavisa Bogdanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Slavisa Bogdanovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavisa Bogdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavisa Bogdanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavisa Bogdanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavisa Bogdanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2012 yılında Spartak

1 Ocak 2013 yılında FK Palic Koming

1 Haziran 2013 yılında Spartak

1 Temmuz 2013 yılında Dorcol

1 Ocak 2014 yılında Radnik

1 Ocak 2015 yılında Srem Jakovo

1 Temmuz 2015 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2017 yılında Smederevo

16 Temmuz 2018 yılında Zarkovo

21 Ocak 2019 yılında Velez Mostar

Slavisa Bogdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavisa Bogdanovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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