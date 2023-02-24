Slavisa Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavisa Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavisa Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavisa Maksimovic 11 Eylül 1998 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slaviša Maksimović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavisa Maksimovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT-8 yapmaktadır. Slavisa Maksimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Slavisa Maksimovic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavisa Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavisa Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavisa Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavisa Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında BSK Banja Luka

30 Haziran 2017 yılında Banja Luka U19

1 Temmuz 2017 yılında B. Banja Luka

9 Şubat 2018 yılında Mrkonjic

1 Temmuz 2018 yılında Tekstilac

21 Ocak 2019 yılında Kozara Gradiska

1 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

28 Ocak 2020 yılında Tekstilac

5 Şubat 2021 yılında Mrkonjic

Slavisa Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavisa Maksimovic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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