Slavisa Radovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Radovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavisa Radovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavisa Radovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavisa Radovic 8 Ekim 1993 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavisa Radovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slavisa Radovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Slavisa Radovic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Slavisa Radovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavisa Radovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavisa Radovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavisa Radovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2013 yılında Drina Zvornik

10 Şubat 2015 yılında Vojvodina

26 Şubat 2016 yılında FK Olimpik

8 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

10 Şubat 2017 yılında FK Zemun

21 Temmuz 2017 yılında Radnik Bijelj.

13 Ağustos 2020 yılında Velez Mostar

1 Temmuz 2022 yılında Liepaja

16 Ocak 2023 yılında FK Sarajevo

Slavisa Radovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavisa Radovic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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