Slavisa Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavisa Ristovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavisa Ristovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavisa Ristovic 16 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavisa Ristovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slavisa Ristovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına - tarihinde katılmıştır. Slavisa Ristovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavisa Ristovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavisa Ristovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavisa Ristovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavisa Ristovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavisa Ristovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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