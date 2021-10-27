Slavist ne demek, TDK'ya göre Slavist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Slavist ne demek? Slavist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Slavist kelimesi. Peki Slavist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Slavist nedir, Slavist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SLAVİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Slavist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Slavist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Slavist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Slavistik alanında çalışan bilgin

