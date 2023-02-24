Slavko Andjelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavko Andjelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavko Andjelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavko Andjelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavko Andjelic 24 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slavko Anđelić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavko Andjelic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slavko Andjelic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavko Andjelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavko Andjelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavko Andjelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavko Andjelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında FK Krupa U19

6 Ağustos 2019 yılında Mrkonjic

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

Slavko Andjelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavko Andjelic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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