Slavko Bralic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavko Bralic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavko Bralic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavko Bralic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavko Bralic 15 Aralık 1992 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Slavko Bralić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavko Bralic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. Slavko Bralic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Slavko Bralic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavko Bralic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavko Bralic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavko Bralic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavko Bralic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2007 yılında NK Omladinac

1 Temmuz 2011 yılında NK Solin

8 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

16 Temmuz 2015 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2018 yılında Neftçi Baku

31 Ocak 2019 yılında AE Larisa

7 Şubat 2020 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

19 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek

Slavko Bralic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavko Bralic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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