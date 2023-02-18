Slavoljub Djokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavoljub Djokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavoljub Djokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavoljub Djokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavoljub Djokic 24 Nisan 1998 tarihinde Inđija şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Славољуб Ђокић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavoljub Djokic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slavoljub Djokic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Slavoljub Djokic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavoljub Djokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavoljub Djokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavoljub Djokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavoljub Djokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Indjija

31 Ağu 2016 yılında Lokomotiva

1 Ocak 2017 yılında FK Indjija

1 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ağu 2020 yılında Stara Pazova

18 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

Slavoljub Djokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavoljub Djokic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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