Slavoljub Srnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavoljub Srnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavoljub Srnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavoljub Srnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavoljub Srnic 12 Ocak 1992 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Славољуб Срнић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavoljub Srnic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Slavoljub Srnic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 25 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Slavoljub Srnic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavoljub Srnic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SrnicS

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http://www.instagram.com/slavoljub_srnic14/

http://www.facebook.com/slavoljub.srnic

Slavoljub Srnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavoljub Srnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Slavoljub Srnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavoljub Srnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2010 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2011 yılında Sopot

30 Haziran 2012 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2012 yılında Čukarički

30 Haziran 2013 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2013 yılında Čukarički

31 Ağu 2015 yılında Kızılyıldız

29 Ocak 2019 yılında Las Palmas

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

25 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız

Slavoljub Srnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavoljub Srnic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Slavoljub Srnic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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