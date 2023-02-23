Slawomir Abramowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slawomir Abramowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slawomir Abramowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slawomir Abramowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slawomir Abramowicz 9 Haziran 2004 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sławomir Abramowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slawomir Abramowicz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFA yapmaktadır. Slawomir Abramowicz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Slawomir Abramowicz'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Slawomir Abramowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slawomir Abramowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slawomir Abramowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slawomir Abramowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Pol. Warszaw

23 Ağustos 2021 yılında Jagiellonia

Slawomir Abramowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slawomir Abramowicz şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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