Slim Jendoubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slim Jendoubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slim Jendoubi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slim Jendoubi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slim Jendoubi 25 Mayıs 1998 tarihinde Bizerte şehrinde doğmuştur. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da سليم الجندوبي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slim Jendoubi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slim Jendoubi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slim Jendoubi'nin ASO Chlef ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Slim Jendoubi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slim Jendoubi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slim Jendoubi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slim Jendoubi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Olympique Beja

30 Haziran 2019 yılında CA Bizertin U21

1 Temmuz 2019 yılında CA Bizertin

20 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef

Slim Jendoubi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slim Jendoubi şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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