Slimani’de 1 yılda 2 gol

Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimanş, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere ekibi Leicester City'den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi. 2018 yılı içerisinde Premier Lig ve Süper Lig'de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı. Slimani ilk golünü 2018 Ocak ayında Premier Lig'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı gol atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında ikinci golünü atmıştı. Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu Süper Lig'de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi.

Kaynak: İHA