Slobodan Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Babic 4 Mart 2000 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Слободан Бабић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Babic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Slobodan Babic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slobodan Babic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Slobodan Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2019 yılında Antalyaspor U19

29 Ağustos 2019 yılında Sloga Kraljevo

6 Şubat 2020 yılında Napredak

7 Şubat 2020 yılında Smederevo

30 Haziran 2020 yılında Napredak

21 Temmuz 2020 yılında Sloga Kraljevo

5 Ekim 2020 yılında Backa

1 Şubat 2021 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2021 yılında Backa

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2022 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Slobodan Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Babic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slobodan Babic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sutjeska Niksic, FK Rad Belgrad, Antalyaspor

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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