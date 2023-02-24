Slobodan Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Jakovljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Jakovljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Jakovljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Jakovljevic 26 Mayıs 1989 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slobodan Jakovljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Jakovljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Jakovljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 4 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Slobodan Jakovljevic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Jakovljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Jakovljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Jakovljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Jakovljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2012 yılında Novi Pazar

1 Şubat 2013 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2013 yılında SZTK

1 Ağustos 2014 yılında Radnik

13 Şubat 2015 yılında Spartak

1 Temmuz 2015 yılında Radnik Bijelj.

4 Temmuz 2016 yılında Zrinjski Mostar

Slobodan Jakovljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Jakovljevic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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