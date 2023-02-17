Slobodan Mihajlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Mihajlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Mihajlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Mihajlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Mihajlovic 15 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Mihajlovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HARRER SPORT yapmaktadır. Slobodan Mihajlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slobodan Mihajlovic'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Mihajlovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihajlovic_slobodan_/?hl=de

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Slobodan Mihajlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Mihajlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Slobodan Mihajlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Mihajlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2012 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2014 yılında Vorarlberg U18

2 Şubat 2015 yılında SV Horn

15 Şubat 2016 yılında FC Hard

30 Haziran 2016 yılında SV Horn

7 Temmuz 2016 yılında FC Dornbirn

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2020 yılında Grazer AK 1902

1 Temmuz 2021 yılında FAC

20 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG

Slobodan Mihajlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Mihajlovic şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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