Slobodan Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Milanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Milanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Milanovic 27 Ağustos 1992 tarihinde Kozarska Dubica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slobodan Milanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Milanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Milanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 6 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Slobodan Milanovic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Milanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Milanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Milanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Milanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2011 yılında Zvijezda G.

16 Ocak 2012 yılında Modrica Maxima

30 Haziran 2012 yılında Zvijezda G.

11 Temmuz 2013 yılında Rudar Prijedor

14 Temmuz 2014 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

4 Ağustos 2020 yılında FK Olimpik

31 Aralık 2020 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2021 yılında HSK Posusje

Slobodan Milanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Milanovic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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