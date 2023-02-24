Slobodan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Slobodan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Slobodan Perisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Slobodan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Slobodan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Perisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Perisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Perisic 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Слободан Перишић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Perisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Perisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Slobodan Perisic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Slobodan Perisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Perisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Slobodan Perisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Perisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tivat

15 Haziran 2019 yılında Titograd U19

1 Temmuz 2019 yılında OFK Titograd

30 Temmuz 2019 yılında Rudar Pljevlja

24 Temmuz 2020 yılında Mornar Bar

17 Temmuz 2022 yılında Mladost DG

17 Ocak 2023 yılında Kom Podgorica

Slobodan Perisic kimdir

Slobodan Perisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Perisic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Slobodan Perisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Slobodan Perisic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Henri Zuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Zuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henri Zuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Zuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andi Hadroj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Hadroj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andi Hadroj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Hadroj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferenc Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferenc Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!