Slobodan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Perisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Perisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Perisic 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Слободан Перишић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Perisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Perisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Slobodan Perisic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Slobodan Perisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Perisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Perisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Perisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tivat

15 Haziran 2019 yılında Titograd U19

1 Temmuz 2019 yılında OFK Titograd

30 Temmuz 2019 yılında Rudar Pljevlja

24 Temmuz 2020 yılında Mornar Bar

17 Temmuz 2022 yılında Mladost DG

17 Ocak 2023 yılında Kom Podgorica

Slobodan Perisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Perisic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Slobodan Perisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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