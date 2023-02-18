Slobodan Rubezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Rubezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Rubezic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Rubezic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Rubezic 21 Mart 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Слободан Рубежић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Rubezic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Rubezic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Slobodan Rubezic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Rubezic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Rubezic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Rubezic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Rubezic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2016 yılında Vojvodina U19

1 Eylül 2017 yılında Čukarički U19

1 Şubat 2019 yılında Čukarički

1 Ağu 2019 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2020 yılında Čukarički

26 Temmuz 2021 yılında Arda Kardzhali

17 Ocak 2022 yılında Novi Pazar

Slobodan Rubezic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Rubezic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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