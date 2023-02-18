Slobodan Rubezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Rubezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Slobodan Rubezic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Slobodan Rubezic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Slobodan Rubezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Rubezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Rubezic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Rubezic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Rubezic 21 Mart 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Слободан Рубежић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Rubezic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Rubezic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Slobodan Rubezic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Rubezicboyu ve yaşı kaç

Slobodan Rubezic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Rubezic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Slobodan Rubezic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Rubezic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2016 yılında Vojvodina U19

1 Eylül 2017 yılında Čukarički U19

1 Şubat 2019 yılında Čukarički

1 Ağu 2019 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2020 yılında Čukarički

26 Temmuz 2021 yılında Arda Kardzhali

17 Ocak 2022 yılında Novi Pazar

Slobodan Rubezic kimdir

Slobodan Rubezic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Rubezic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Slobodan Rubezic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Ayoub Gaadaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Gaadaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub Gaadaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Gaadaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mbouri Basile Yamkam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbouri Basile Yamkam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mbouri Basile Yamkam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbouri Basile Yamkam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail El Harrach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail El Harrach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail El Harrach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail El Harrach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kitanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kitanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kitanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kitanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!