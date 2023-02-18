Slobodan Urosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Urosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Urosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Urosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Urosevic 15 Nisan 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Слободан Урошевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Urosevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borislav Dvorzak yapmaktadır. Slobodan Urosevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 15 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Slobodan Urosevic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Urosevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caki28/

Slobodan Urosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Urosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Slobodan Urosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Urosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BASK Belgrad

31 Aralık 2012 yılında Rad Belgrad U19

1 Ocak 2013 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2014 yılında Napredak

2 Temmuz 2015 yılında OH Leuven

30 Haziran 2016 yılında Napredak

15 Ocak 2018 yılında Partizan

Slobodan Urosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Urosevic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slobodan Urosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Rad Belgrad (2010-2012)

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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