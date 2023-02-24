Slobodan Vucinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Vucinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Vucinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Vucinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Vucinic 21 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vučinić Slobodan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Vucinic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Vucinic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slobodan Vucinic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Vucinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Vucinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Vucinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Vucinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Slobodan Vucinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Vucinic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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