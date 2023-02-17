Slobodan Vuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Vuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Vuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Vuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Vuk 15 Eylül 1989 tarihinde Jajce şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Vuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Vuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Slobodan Vuk'nin NK Domzale ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Vuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Vuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Vuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Vuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Domzale

1 Ağu 2010 yılında NK Kamnik

31 Aralık 2010 yılında NK Domzale

8 Ocak 2017 yılında Tromsø IL

21 Ağu 2018 yılında NK Domzale

31 Aralık 2018 yılında Tromsø IL

1 Ocak 2019 yılında NK Domzale

Slobodan Vuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Vuk şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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