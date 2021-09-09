Slovakya'da Covid-19 aşılanma yaşı 5'e düşürüldü

Koronavirüsün her geçen gün çeşitli varyantları oluşurken bunun öününe geçmek isteyen dünya ülkeleri çalışmalarını yenileyerek yeni çözüm arayışlarında önemli yol katediyorlar.

SLOVAKYA AŞI YAŞINI 5'E ÇEKTİ

Aşılanmanın dünya genelinde 12 yaş altı çocuklara yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, Slovakya ise bu yaşı 5 ile 11 arasına çekerek çocuklara da koronavirüs aşısı yapılmasına onay verdi.

Covid-19 aşısında 5 yaş ve üzeri çocuklarda ebeveynlerin rızası alınırken, pediatri ya da uzman doktorun da onaylaması gerektiği bildirildi.

3'ÜNCÜ DOZ AŞI ÇALIŞMALARINA GEÇİLDİ

Dünyadaki bazı ülkeler gibi Slovakya'nın da 3. doz korona virüs aşısı için çalışmalara başladı. İkinci dozun üstünden 8 ay geçmesiyle kişilerin üçüncü dozu yaptırabileceği duyuruldu. Üçüncü doz için sağlık çalışanlarına, kronik hastalığı bulunanlara, öğretmenlere ve yaşlılara öncelik veriliyor.

Pandemi başlangıcından bu yana Slovakya’da 396 bin 904 vaka tespit edilirken, 12 bin 553 kişi de hayatını kaybetti.